Serão distribuídas 1.500 mudas para aqueles que estiverem visitando a exposição.Ascom/Cedae

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:06

Rio - No mês em que é celebrado o Dia do Meio Ambiente (5 de junho), a Cedae, por meio do programa 'Replantando Vida', participará de ação conjunta com o BioParque do Rio, de 07 a 12 de junho, e com o AquaRio, no dia 08 de junho, para incentivar a conscientização ambiental.

No BioParque do Rio serão realizadas, de 07 a 12 de junho, das 10h às 16h, atividades que farão parte da exposição temática sobre a Década da Restauração de Ecossistemas, iniciativa criada pela Organização das Nações Unidas (ONU) para destacar a importância da conservação da biodiversidade.

Durante o evento, a Cedae montará um espaço fixo para apresentação do programa 'Replantando Vida' e das ações ambientais realizadas pela empresa. Além disso, serão distribuídas 1.500 mudas para aqueles que estiverem visitando a exposição. As plantas que serão doadas são de espécies nativas da Mata Atlântica, com destaque para aroeira-pimenteira, grumixada preta, jerivá, pitangueira, goiabeira, ipê-amarelo, ipê-roxo e jabuticabeira.

Entre os dias 09 e 11 de junho, das 10h às 12h, os integrantes voluntários do Programa Sócio Anual do BioParque do Rio realizarão o plantio de mudas em seis áreas da Quinta da Boa Vista, contribuindo com a arborização urbana do local. Ao todo, serão plantadas 500 árvores de espécies como pau-formiga, cássia-rosa, samanea, dedaleira, louro-pardo, juçara, garapa, sibipiruna, jacarandá-mimoso, ipês, entre outras.

Já no dia 08 de junho, data em que é celebrado o Dia Mundial dos Oceanos, o programa 'Replantando Vida' estará presente no AquaRio, das 10h às 16h, para a doação de 250 mudas para o público que estiver passeando pelo local. Serão distribuídas plantas de jabuticaba, bacupari e palmeira jussara.

As mudas que serão utilizadas em ambas as ações, BioParque e AquaRio, são cultivadas nos sete viveiros mantidos pela Cedae. Esses locais têm a capacidade de produzir, em conjunto, 1,8 milhão de mudas por ano de 250 espécies, das quais 40 estão ameaçadas de extinção.

O mês do Meio Ambiente

A programação da Cedae para o mês do Meio Ambiente contará com a doação e o plantio de mais de 19 mil mudas para 11 municípios do Estado do Rio durante o mês de junho.

Entre os dias 5 e 12, serão doadas mais de 3 mil plantas para municípios da Região Metropolitana (Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, Itaboraí e Seropédica). As demais 16,2 mil mudas serão distribuídas até o fim do mês para projetos de recuperação de áreas degradadas (PRAD) e de nascentes em São Fidélis (4 mil) e para projetos de reflorestamento em Barra Mansa (2 mil), Bom Jardim (500), Cachoeiras de Macacu (1,2 mil), Itaocara (mil), Paty do Alferes (4 mil) e Rio das Flores (3,5 mil).

De janeiro a maio deste ano, o programa 'Replantando Vida' já distribuiu mais de 53 mil mudas para projetos de reflorestamento em 39 municípios do estado do Rio de Janeiro. Somadas as ações de junho, o número total passará de 72 mil plantas doadas em 2021.

Confira as demais ações da Cedae em comemoração ao mês do meio ambiente.

Replantando Vida

Unindo preservação ambiental e ressocialização de apenados do sistema prisional estadual, o programa Replantando Vida mantém viveiros florestais localizados na Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) de São Gonçalo, na ETE Alegria, na Estação de Tratamento de Águas (ETA) Guandu, no Reservatório Victor Konder, na Caixa Velha da Tijuca, no Complexo do Alemão e na Colônia Penal Agrícola de Magé. Todos contam com a mão de obra de apenados dos regimes semiaberto, aberto e liberdade condicional que integram o programa, fruto de convênio entre a Cedae e a Fundação Santa Cabrini (FSC).

As espécies cultivadas nos viveiros da empresa são usadas na recuperação de matas ciliares, nascentes e outras áreas das bacias hidrográficas do estado do Rio. As ações de reflorestamento do 'Replantando Vida' fazem parte do compromisso da Cedae de proporcionar melhorias em relação à degradação ambiental sofrida pelos corpos hídricos.

Serviço

BioParque do Rio: Parque da Quinta da Boa Vista - São Cristóvão. Aberto todos os dias, das 9h às 16h.

AquaRio: Praça Muhammad Ali, Via Binário do Porto, Gamboa. De segunda a sexta, das 9h às 16h; sábados e domingos, das 9h às 17h.