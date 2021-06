Natan, Maria Quiara e a filha - Reprodução

Por O Dia

Publicado 07/06/2021 11:17

Rio - Maria Quiara Abreu, de 26 anos, sobrevivente do desabamento em Rio das Pedras que matou seu marido e sua filha , continua internada em estado grave no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul da cidade. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na manhã desta segunda-feira.