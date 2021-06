Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) - Foto: Arquivo Mais

Publicado 07/06/2021 11:50

Rio - A Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSGI) abriu inquérito para apurar as circunstância da morte de um jovem de 19 anos, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. O pai da vitima, que teve a identidade preservada, foi obrigado a carregar o corpo do filho, que estava no interior de uma comunidade no bairro Rio do Ouro, e levar para um ponto em que a polícia pudesse fazer a perícia.

Familiares e amigos contaram que o rapaz era envolvido com o tráfico de drogas e estava desaparecido. O corpo foi encontrado com marcas de tiros.

Ao saber o local onde o corpo do filho estava, em uma área controlada pelo Comando Vermelho, o pai foi até lá, mas teve que carregar o filho para fora da comunidade.

A DH informou que vai ouvir testemunhas. O crime é atribuído aos traficantes de Rio de Ouro.