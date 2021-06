Prefeitura realiza vacinação de trabalhadores da educação do ensino superior e profissionalizante nesta quarta (16) - Divulgação/Tatiana Fortes

Por O Dia

Publicado 16/06/2021 09:01

Rio - A prefeitura do Rio vai promover nesta quarta-feira (16) a vacinação de todos os trabalhadores do ensino superior e profissionalizante contra a covid-19. Para garantir a primeira dose é necessário apresentar um contracheque ou declaração da instituição educacional para comprovar vínculo ativo na área da educação.

Os profissionais da educação básica também foram vacinados na última quarta (9) e hoje é encerrado o ciclo de imunização da educação. Para os trabalhadores que não tenham conseguido comparecer às suas datas específicas do calendário de vacinação, haverá ainda uma repescagem no dia 23 de junho. Outra alternativa é acompanhar o cronograma por idade.

Pessoas com deficiência permanente e comorbidades também podem se vacinar hoje (16), sendo necessário apresentar laudo médico da condição de saúde. Na quinta (17) a vacinação é retomada por escalonamento etário para 51 anos; e na sexta-feira (18), para 50 anos. Já no sábado (19), haverá repescagem para cariocas com 50 anos ou mais, pessoas com deficiência a partir de 18 anos e trabalhadores da saúde.