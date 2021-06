Comissão dos Servidores Públicos da Alerj debate sobre aprovados em concursos para CBMERJ - Reprodução/TV Alerj

Comissão dos Servidores Públicos da Alerj debate sobre aprovados em concursos para CBMERJReprodução/TV Alerj

Por O Dia

Publicado 17/06/2021 15:36 | Atualizado 17/06/2021 15:37

Rio - A Comissão dos Servidores Públicos, da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), em audiência pública remota nesta quinta-feira (17), deliberou e aprovou o encaminhamento de um ofício ao Corpo de Bombeiros (CBMERJ), com o prazo de 10 dias para resposta, solicitando um planejamento detalhado do preenchimento de vagas com os servidores aprovados em concursos públicos.

A corporação foi autorizada pelo governo do estado, no dia 26 de abril, a convocar 300 aprovados em concurso público. No entanto, o planejamento apresentado pela instituição, para o preenchimento destas vagas com servidores efetivos, não atendeu às expectativas do colegiado.

Publicidade

O presidente da comissão, o deputado Rodrigo Amorim (PSL), demonstrou descontentamento com as informações apresentadas pelo CBMERJ. "Precisamos de informações precisas por parte da corporação. ‘Iremos chamar’ não nos contenta. Há muitas perguntas em aberto sobre o procedimento administrativo. Não é um assunto recente, houve tempo suficiente”, declarou o parlamentar.

De acordo com o CBMERJ, podem ser convocados aprovados para os concursos de soldados motoristas, realizado em 2012; de técnicos de enfermagem, também em 2012; de soldados combatentes, em 2014, e de guarda-vidas, em 2015.

Publicidade

O coronel do CBMERJ, Rodrigo Polito, explicou a atual situação do processo de recomposição do quadro de servidores. “Estamos dimensionando as vagas que a corporação mais necessita, para qual tipo de especialidade e a quantidade de servidores que serão destinados a estas especialidades. Na próxima semana, este estudo será concluído e teremos uma data para a convocação”.

Polito também contou que há uma dúvida a respeito da possibilidade de convocar maiores de 25 anos, pois este era o limite de idade para convocação na época dos certames. Segundo o coronel, há um grande déficit de servidores em diversas áreas. Ele explicou que o efetivo da corporação é de aproximadamente 23 mil servidores, porém há somente 12 mil em exercício.

Publicidade

Para a deputada Martha Rocha (PDT), o tema não foi tratado pelo CBMERJ com a devida importância. “Sei que é uma situação complexa, mas há que se trabalhar com planejamento, e esta estratégia deveria ter sido prevista. Estamos tratando de vidas que estão suspensas, sem qualquer solução. Há uma década essas pessoas buscam uma resolução para uma causa legítima, pois foram aprovadas. ‘Serão chamados’ é muito pouco”, enfatizou.

O representante dos aprovados no concurso para técnicos de enfermagem, realizado em 2014, Ewandro Ferreira, destacou a angústia dos aprovados. "Queremos saber uma data, até porque há um árduo curso de formação para nos prepararmos e é uma causa muito justa".

Publicidade

Por fim, o presidente da comissão também lamentou a ausência de respostas para um ofício endereçado ao comando do CBMERJ, feito no mês de março. “Fiz o requerimento 228/21 solicitando informações sobre o preenchimento de vagas. E já estamos há 3 meses sem respostas”, informou.

Rodrigo Amorim também comentou as respostas recebidas ao ofício enviado em 25 de maio sobre a contratação de servidores temporários. “Nos informaram que sairá um edital nas próximas semanas, mas não pode ser publicado sem esmiuçarmos o tema nesta comissão. O serviço temporário é para complementar o quadro, não pode estar à frente do engajamento definitivo na carreira”, pontuou o deputado.