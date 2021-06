Um dos carros apreendidos pela polícia no Estado do Amazonas - Divulgação

Por Thuany Dossares

Publicado 18/06/2021 12:07 | Atualizado 18/06/2021 12:07

Rio - Cinco pessoas suspeitas de participar do esquema de lavagem de dinheiro do tráfico de drogas do Amazonas foram presas, até às 11h desta sexta-feira. Elas eram alvo de uma operação conjunta das polícias civis do Rio de Janeiro e do estado do norte. De acordo com as investigações, o esquema do Comando Vermelho movimentou R$ 126 milhões, em um ano e meio.

De acordo com o delegado Gabriel Poiava, da Delegacia de Combate ao Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (Dcoc-LD), os presos eram vinculados ao esquema de lavagem de dinheiro e remessa de valores altos da facção criminosa para as fronteiras do estado do Amazonas. A organização envolvia células do CV do Rio de Janeiro.

Além das prisões, as polícias apreenderam quatro carros de luxo, avaliados em mais de R$ 500 mil, R$ 18 mil em espécie, celulares e documentos.

Os agentes também foram em dois endereços no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio, mas não encontraram os alvos para cumprir os mandados de prisão. Também não houve apreensões.

As investigações identificaram uma forte ligação entre o grupo criminoso do Rio de Janeiro e seu braço no estado do Amazonas, autointitulado “Comando Vermelho do Amazonas” (CVAM), que usava o sistema bancário e empresas de fachada para o envio de remessa de valores do Rio de Janeiro para o Amazonas.

A operação é coordenada pelo Departamento Geral de Combate à Corrupção, Organizações Criminosas e à Lavagem de Dinheiro (DGCOR-LD), da Secretaria de Estado de Polícia Civil (SEPOL), e conta com apoio do Departamento de Polícia Especializada, para cumprimento de 18 mandados de prisão temporária, 35 mandados de busca e apreensão, bloqueio judicial de até R$ 126.984.934,67 nas contas bancárias das empresas, dos suspeitos e o sequestro de bens de alto valor, todos expedidos pela 1ª Vara Especializada do Crime Organizado (TJ-RJ) com atuação da 3ªPIP Especializada do MP-RJ.