Ação é realizada por agentes da 101ª DP (Pinheiral) - Foto: Reprodução / Polícia Civil

Ação é realizada por agentes da 101ª DP (Pinheiral)Foto: Reprodução / Polícia Civil

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 16:46

Rio - A Polícia Civil realiza, nesta sexta-feira (18), uma operação para cumprir mandados de prisão e busca e apreensão expedidos pela Vara Única da Comarca de Pinheiral contra traficantes do município de Volta Redonda, no Sul Fluminense, que atuam no bairro Nova Brasília. A ação é realizada por agentes da 101ª DP (Pinheiral).



Segundo a equipe, os criminosos também são acusados de envolvimento na tentativa de homicídio contra o presidente da torcida organizada do Volta Redonda Futebol Clube (Voltaço). As investigações apontam que ele seria suspeito de integrar uma organização criminosa voltada ao tráfico de Skank, com conexão com bandidos do Paraguai, sendo o principal distribuidor desse tipo de droga no estado do Rio de Janeiro.