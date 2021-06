Rua Alexandre Brunete, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo - Reprodução/GoogleMaps

Rua Alexandre Brunete, no bairro Lindo Parque, em São GonçaloReprodução/GoogleMaps

Por O Dia

Publicado 18/06/2021 17:09 | Atualizado 18/06/2021 17:11

Rio - Policiais do 7º BPM (São Gonçalo) impediram um roubo de uma carga de cosméticos, na tarde desta sexta-feira, na Rua Alexandre Brunete, no bairro Lindo Parque, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio.

Segundo a Polícia Militar, equipes foram acionadas e, ao chegarem ao local, foram recebidos a tiros. Após o confronto, o caminhão foi recuperado e os criminosos conseguiram fugir.

Publicidade

Na ação, o motorista e um funcionário, que não ficaram feridos, disseram aos agentes que os criminosos haviam conseguido roubar parte do carregamento dos produtos que estavam sendo transportados por ele. O caso foi registrado na 72ªDP (São Gonçalo).