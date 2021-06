Rio de Janeiro

Problema em trem suspende circulação no ramal Saracuruna por mais de duas horas

Supervia afirmou que ocorrência com uma composição em Vigário Geral ocasionou o problema. Circulação no ramal Saracuruna já foi retomada, mas segue com intervalos irregulares

Publicado 21/06/2021 06:50 | Atualizado há 1 hora