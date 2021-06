O caso está sendo investigado pela 71 DP ª (Itaboraí) - Foto: Rádio Tupi

O caso está sendo investigado pela 71 DP ª (Itaboraí)Foto: Rádio Tupi

Por O Dia

Publicado 21/06/2021 16:13

Rio - Na madrugada desta segunda-feira, criminosos furaram a parede de uma ótica localizada em Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio, para roubar os produtos que tinham na loja. De acordo com as primeiras informações, os bandidos fizeram um buraco na parede do estabelecimento e desligaram as câmeras de segurança para que não fossem reconhecidos.

Segundo a 71ª DP (Itaboraí), o caso está sendo investigado para identificar e prender os autores do crime. Não foi divulgado quantos objetos foram roubados, nem o tamanho do prejuízo.