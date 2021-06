PM apreende réplicas de pistola e toucas ninjas com suspeitos - Divulgação

Por O Dia

Publicado 22/06/2021 10:53 | Atualizado 22/06/2021 11:43

Rio - Três suspeitos foram presos pela Polícia Militar, no fim da noite desta segunda-feira (22), no bairro Inhoaíba, na Zona Oeste do Rio. Eles estavam com duas réplicas de pistolas, celulares, cartões de crédito e toucas ninjas.

Em nota, a PM informou que uma equipe do 40º BPM (Campo Grande) patrulhava a região e "foi acionada por populares para uma ocorrência de roubo cometido por três indivíduos armados em um automóvel. Ao fazer as buscas pela região, os policiais localizaram o automóvel. Na abordagem aos três ocupantes, foram apreendidos dois simulacros de pistola, um automóvel, três cartões de crédito, duas toucas ninja, três telefones celulares e documentos pessoais".

A ocorrência foi registrada na 35ªDP (Campo Grande).