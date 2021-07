Dois homens foram presos - Reprodução

Por O Dia

Publicado 01/07/2021 07:40 | Atualizado 01/07/2021 08:47

Rio - Um confronto entre policiais e dois suspeitos resultou em uma pessoa ferida na noite desta quarta-feira, no Túnel Rebouças, sentido Centro. A vítima, que não foi identificada, foi socorrida para o Hospital Miguel Couto, na Gávea, Zona Sul do Rio. Segundo a PM a troca de tiros começou quando policiais do Batalhão de Policiamento em Vias Expressas (BPVE) avistaram dois homens em atitude suspeita em um veículo e deram ordem de parada. Segundo a PM, eles não obedeceram e atiraram contra a equipe.