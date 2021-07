Durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, pediu aos cariocas que mantenham as medidas restritivas e não se atrasem para a vacinação - Reprodução

Durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio, o secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, pediu aos cariocas que mantenham as medidas restritivas e não se atrasem para a vacinaçãoReprodução

Publicado 23/07/2021 10:22 | Atualizado 23/07/2021 10:48

Rio - O secretário municipal da saúde no Rio, Daniel Soranz, afirmou que a variante Delta da covid-19 deve se tornar predominante na cidade e também no estado “muito em breve”. O município do Rio, nesta sexta (23), tem 27 casos de contaminação por B.1.617 na cidade, sendo ela a segunda cepa mais presente na capital, com a maior parte dos infectados contraindo quadros leves da doença e sem registro de óbitos até o momento. As informações foram divulgadas durante o 29° Boletim Epidemiológico do Rio.



“O que a gente sabe da variante Delta é que na maioria dos países que ela entrou, começou a circular muito rápido, se tornando predominante muito rápido, então a gente espera que ela seja a variante predominante no Rio. Esse é o padrão que ela fez nos outros países”, explicou Soranz durante a coletiva.



Soranz ressaltou que a variante Delta é mais transmissível, mas pode causar menos casos graves: “Há hipótese de que ela seja uma variante que cause menos casos graves e menos letal. Isso tem se mostrado assim na cidade do Rio de Janeiro, agora, é muito importante que as pessoas tomem a vacina”, disse.

Estagiário sob supervisão de Cadu Bruno