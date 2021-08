Gabriel Monteiro - Reprodução

Publicado 02/08/2021 10:27 | Atualizado 02/08/2021 15:39

Rio - O vereador Gabriel Monteiro (PSD) afirmou ter sido vítima de um atentado na noite de domingo (1º), durante uma ação social na comunidade da Caixa D'Agua, em Quintino, na Zona Norte do Rio. Monteiro participava do aniversário de uma criança quando "dezenas de tiros de fuzil" foram disparados. Segundo o parlamentar, três deles acertaram seu veículo. Ninguém se feriu.

No boletim de ocorrência, registrado na 29° DP (Madureira), o vereador afirma que estava em uma ação social quando foi ao carro buscar brinquedos. Neste momento, sua equipe teria sido "avistada por cerca de seis meliantes fortemente armados", que atiraram. Em nota, a Polícia Militar informou que equipes do 9° BPM (Rocha Miranda) chegaram "ao local e foram alvo de disparos de arma de fogo efetuados por criminosos". Segundo a Polícia Civil, o veículo foi encaminhado para a perícia.

Monteiro publicou fotos da lataria do veículo atingida pelos disparos. Em seu perfil oficial no Instagram, o vereador escreveu. "Mais uma tentativa de morte, agora durante uma ação social do meu gabinete, fazendo uma festinha pra uma família carente. Dezenas de tiros de fuzil, 3 pegaram no nosso carro, mais de 10 viaturas da PM na operação. Não vão nos intimidar. Só paro morto".

O vereador também agradeceu aos policiais do 9º BPM (Rocha Miranda), que teriam ajudado na escolta e na ocorrência. "Vagabundagem, podem colocar quantos fuzis e pistolas pra me matarem, se meu Deus não autorizar, nem um fio de cabelo cai da minha cabeça. Durante ação social os caras tentaram me matar, cheio de criança na rua. Covardes", escreveu Monteiro em uma segunda publicação, uma hora após o episódio.



Em nota, a equipe de Gabriel Monteiro afirma que foi cercada por criminosos e que não reagiu por se tratar de uma rua com movimentação de moradores e crianças.

Confira a nota do vereador na íntegra

No domingo (01), o vereador e sua equipe tiveram que se proteger no local que estavam realizando ação social apos serem cercados por criminosos que dispararam tiros contra eles

No final da tarde de domingo (01), por volta das 18h, o vereador Gabriel Monteiro (PSD) sofreu um atentado no bairro de Quintino, na cidade do Rio de Janeiro. O vereador participava de uma ação social que realizava uma festa de aniversário para uma família carente de cinco filhos e uma mãe solteira.



Gabriel e sua equipe foram atacados por tiros, mas não há registro de feridos. O ataque começou quando ele estava saindo do abrigo em que acontecia a ação social e voltando para o carro para pegar mais presentes para as crianças.



Por estarem na rua, que havia moradores e crianças, eles não reagiram e ligaram para a polícia imediatamente. Quando os policias do 9º BPM (Rocha Miranda) chegaram, houve trocas de tiros, mas os bandidos conseguiram fugir. O vereador reportou o caso à 29° DP (Madureira) como tentativa de homicídio.