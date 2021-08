Hospital de referência no tratamento do Câncer no Méier - Alexandre Brum / Agência O Dia

Hospital de referência no tratamento do Câncer no MéierAlexandre Brum / Agência O Dia

Publicado 02/08/2021 17:54

Rio - As cirurgias oncológicas no Estado do Rio de Janeiro tiveram uma redução de 25% depois que a pandemia começou. Os tratamentos de câncer, com exceção de radioterapia, quimioterapia e cirurgia, também caíram 24,8%. E as consultas ambulatoriais para esses pacientes foram reduzidas em 21,9% no primeiro trimestre da pandemia, comparada com o trimestre anterior. Os dados são da pesquisa "Assistência Oncológica do Estado do Rio de Janeiro durante a pandemia de Covid-19" realizada pela Coordenadoria de Saúde e Tutela Coletiva da Defensoria Pública do Rio em parceria com Instituto de Estudos de Saúde Coletiva da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).