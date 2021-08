Museu do Amanhã recebe projeto Mulher Cidadã - Fotos: Divulgação / SPM-Rio

Museu do Amanhã recebe projeto Mulher CidadãFotos: Divulgação / SPM-Rio

Publicado 19/08/2021 15:17

Rio - O Museu do Amanhã recebe, a partir desta quinta-feira, o projeto Mulher Cidadã, que tem o objetivo de conectar mulheres que querem compartilhar conhecimentos. Para comemorar a abertura da sala, as inscritas puderam fazer parte da oficina "Fotografia de Celular para Empreendedoras", com dicas acessíveis para tirar boas fotos de produtos.

“Queremos proporcionar o encontro, a troca e a conexão das mulheres com a cidade e os serviços da prefeitura. Agradecemos muito a parceria com o Museu do Amanhã. É fantástico que as mulheres além de participar das oficinas possam conhecer o museu e suas exposições. É pela vida e pela promoção das mulheres.”, destacou a secretária de Políticas e Promoção da Mulher, Joyce Trindade.

Publicidade

Nos próximos meses, o projeto vai oferecer oficinas de redação para o Enem e de Organização Financeira. Todas as atividades são gratuitas e oferecidas por voluntárias.

“Uma das diretrizes estratégicas do MdA é incentivar a divulgação e produção científica de forma mais ampla na sociedade, e promover atividades que incentivem o aumento da participação de meninas e mulheres no campo científico é fundamental para cumprir metas de desenvolvimento da sociedade, como a redução da desigualdade de gênero”, afirma a diretora de Desenvolvimento de Públicos e Relacionamento do Museu do Amanhã, Maria Garibaldi.

Publicidade

É possível se inscrever pelos canais da a Central de Atendimento ao Cidadão 1746, pelo telefone (Disque 1746), site (www.1746.rio) e whatsapp (21 3460-1746). O projeto também está presente na Vila Olímpica Clara Nunes, em Acari, e no Centro Esportivo Miécimo da Silva, em Campo Grande.