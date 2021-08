Coletiva do prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio, no último dia 6 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, deve entrar com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) cobrando do Ministério da Saúde a garantia da entrega de vacinas necessárias para imunizar a população em segunda dose. A partir da semana que vem, a cidade já vai ter completado a primeira dose em toda a população adulta.

Paes deve repetir o que fez o governador de São Paulo, João Doria, no último dia 13. Doria decidiu levar ao Supremo Tribunal Federal (STF) o embate travado com o Ministério da Saúde em torno do repasse das vacinas contra a covid-19. O tucano entrou com uma ação para obrigar a União a restabelecer os critérios usados até o início do mês para a distribuição das doses. O relator da ação será o ministro Ricardo Lewandowski.

A Procuradoria Geral de São Paulo diz que a mudança nos parâmetros considerados para o rateio dos imunizantes retirou do Estado 228 mil doses da vacina da Pfizer. O Ministério da Saúde, por sua vez, nega que a atualização dos critérios usados pela pasta tenha prejudicado o Estado.



"Independentemente da opção administrativa feita pelo Ministério da Saúde, fato é que a alteração brusca dos critérios foi feita desacompanhada de qualquer documento oficial capaz de ilustrar e explicar, de maneira transparente, a motivação e a metodologia que passaram a ser utilizadas a partir de então", diz um trecho da ação enviada ao STF.

O governo paulista pede ao Supremo que obrigue a União a respeitar um período mínimo de transição antes de alterar a metodologia e que exclua da mudança as vacinas necessárias para aplicação da segunda dose.

Com informações do Estadão Conteúdo