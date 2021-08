Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19). - Marcos Porto/Agencia O Dia

Na foto, Vitor Monteiro, de 19 anos, no Centro Municipal de Saúde Heitor Beltrão na Tijuca, nesta quinta feira (19).Marcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 20/08/2021 07:31

Rio - O estado do Rio de Janeiro alcançou na quinta-feira (20) a marca de 70,5% da população vacinada com primeira dose contra a Covid-19. A população fluminense adulta é de 13,4 milhões de pessoas, segundo estimativas do Ministério da Saúde. Desse total, 9,4 milhões já receberam ao menos uma dose da vacina. Além disso, 4,2 milhões de fluminenses já receberam a segunda aplicação, ou a dose única da vacina, o que representa 32% da população adulta.

"É de extrema importância continuarmos avançando na campanha da vacinação contra a Covid-19, principalmente diante da circulação da variante Delta no estado. Analisando o cenário epidemiológico, observamos um pequeno aumento no número de casos, porém os casos graves e internações não aumentaram na mesma proporção. Isso nos leva a crer que a vacinação está resultando efeito", afirmou o secretário estadual de Saúde, Alexandre Chieppe.

Publicidade

Nesta quinta-feira (19) e sexta-feira (20), a Secretaria de Saúde realiza a entrega de mais uma remessa dos imunizantes contra Covid-19 aos 92 municípios do estado. Ao todo, serão distribuídas 516.090 doses: 218.790 da Pfizer para primeira dose e 297.300 da Coronavac para primeira e segunda doses.

As vacinas chegaram na manhã de quinta-feira à Coordenação Geral de Armazenagem (CGA), em Niterói, e já foram repassadas aos municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí para retirada.