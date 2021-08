Coletiva do prefeito Eduardo Paes no Centro de Operação da Prefeitura do Rio, no último dia 6 - Marcos Porto/Agencia O Dia

Rio - O prefeito do Rio, Eduardo Paes, afirmou que poderá voltar a tomar medidas mais restritivas, caso o número de casos graves de covid-19 e de óbitos aumente. A cidade vive o maior pico de casos da doença desde o início do ano, em decorrência da variante Delta, que segundo estudos é mais transmissível.

"Nosso apelo aos cariocas: havendo aumento de agravamentos, podemos voltar tomar novas medidas restritivas", afirmou Paes. "Se tivermos aumento de casos se agravando, nossa decisão vai ser restringir. Pedi que a secretaria de Saúde me informe diariamente. Antes, estava sendo informado uma, duas vezes por semana. Se for necessário, a gente aumenta as restrições".

O Rio está na sexta semana seguida de aumento de casos de covid-19, e apesar de o número ainda não ter refletido no aumento de óbitos, a situação preocupa a prefeitura.

"A gente tem que se tocar que a coisa está quente no Rio, especialmente no Rio. Essa variante nova começou pela cidade do Rio. Não podemos permitir que esses casos se agravem e terminem em óbitos. A gente precisa da colaboração da população", completou Paes.