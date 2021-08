Primeira ação já no próximo sábado, quando haverá quatro ações simultâneas em lojas parceiras - Divulgação

Publicado 25/08/2021 16:46 | Atualizado 25/08/2021 16:53

Rio - A Prefeitura do Rio começa a campanha “Adote um Amigo”, conjunto de ações promovidas pela Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA) e entidades parceiras para enfatizar a importância da adoção consciente e também valorizar a importância da proteção aos animais. A grande novidade será o Disque Adoção (99331-3285), telefone pelo qual os cariocas poderão entrar em contato para escolher seu pet, a partir da próxima terça-feira, dia 31 de agosto.

A campanha municipal de adoção terá sua primeira ação já no próximo sábado, quando haverá quatro ações simultâneas em lojas parceiras da empresa “Casa do Bicho”, na Barra da Tijuca e no Recreio dos Bandeirantes, das 10h às 15h.

“Após tantas restrições impostas pela pandemia, a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais investirá na Campanha “Adote Um Amigo” que não ficará restrita a este primeiro evento. Vamos dar ênfase na questão da adoção em um momento muito grave onde todas as ongs e o próprio abrigo público estão lotados de animais domésticos. Vamos promover encontros felizes, com adoção de vários animais a partir dos eventos da campanha de adoção. Tanto os animais quanto a população vão ganhar muito em qualidade de vida”, explica Vinicius Cordeiro, secretário de proteção e defesa dos animais.

Os animais da campanha estão abrigados na Fazenda Modelo e em ONGs parceiras. Todos são vacinados, vermifugados e possuem identificação por microchip. Os animais adultos estão devidamente esterilizados. Atualmente, a Fazenda Modelo conta com cerca de 950 animais abrigados e a maioria deles é vítima de maus tratos, violência, abandono ou foram resgatados em ações da SMPDA.

Nas próximas fases, a campanha “Adote um amigo” contará com a parceria de outras empresas, ongs e grupos de proteção em diferentes regiões da cidade.

SERVIÇO

ADOTE UM AMIGO E LANÇAMENTO DO DISQUE ADOÇÃO

Sábado, 28 de agosto, das 10h às 15h

Loja ‘A CASA DO BICHO’ Glaucio Gil - Rua Coronel João Olinto, 960 – Loja G, Recreio dos Bandeirantes

Loja ‘A CASA DO BICHO’ Recreio Shopping - Avenida das Américas, 19.019 – Loja 104, Recreio dos Bandeirantes

Loja ‘A CASA DO BICHO’ Américas - Avenida das Américas, 11.529, Barra da Tijuca

Loja ‘A CASA DO BICHO’ Olegário - Avenida Olegário Maciel, 390, Barra da Tijuca