Apoio será oferecido por vídeos, palestras, rodas de debate e escuta ativaDivulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 26/08/2021 08:55

Rio - Uma parceria da Secretaria Municipal de Educação (SME) do Rio com universidades e associações vai oferecer apoio psicológico online individualizado ou em grupo para mais de 51 mil profissionais da rede municipal de ensino da cidade. O Programa Saúde Mental foi lançado nesta quinta-feira (26) e pretende ajudar os servidores a enfrentar os desafios vivenciados durante a pandemia de covid-19.

De acordo com a pasta, o apoio vai ser disponibilizado por meio de vídeos, palestras, rodas de debate e escuta ativa por profissionais de psicologia. Os profissionais interessados devem acessar a página do Rioeduca.net e, ao escolher o atendimento que deseja, serão automaticamente direcionados para a instituição responsável.

"Estamos travando uma luta contra a pandemia e nos preocupamos muito com a saúde física e mental dos nossos profissionais. Esse programa certamente ajudará muito nossos professores e servidores em geral nesse momento de tantos desafios, através de diferentes apoios, como os canais de diálogo entre com profissionais de departamentos de Psicologia das universidades parceiras", disse o secretário Municipal de Educação, Renan Ferreirinha, que afirma que o programa é parte de um projeto maior de valorização dos profissionais de educação.

O projeto terá ainda um serviço complementar, com o acesso gratuito ao aplicativo COMVC, que ajuda o usuário no dia a dia. Por meio da ferramenta, é possível entender melhor o que é depressão, ansiedade e estresse. Desenvolvida para smartphones, ele monitora o comportamento do paciente e oferece recomendações customizadas para cada perfil. A ação permite a ampliação do autoconhecimento, por meio de gráficos personalizados.

Caso a procura pelos serviços supere o número de vagas ofertadas inicialmente, os inscritos serão incluídos em uma fila de espera. Entre as instituições parceiras do programa estão a Sociedade Brasileira de Psicanálise do Rio de Janeiro, o Núcleo Interdisciplinar de Apoio às Unidades Escolares, a Unisuam e as universidades do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Federal Fluminense (UFF) e de São Paulo (USP).