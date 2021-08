Filas e aglomerações registradas no Polo Sanitário Washington Luiz Lopes, em São Gonçalo, durante a vacinação de adolescentes que começou nesta quinta-feira (26) - Marcos Porto / Agência O DIA

O tempo de espera médio para se vacinar foi de aproximadamente 1h30 no Pólo Sanitário Washington Luiz durante a manhã, mesmo com a fila ter andado rapidamente. Enfrentando longas filas e aglomerações, os 653,.adolescentes comemoraram a chegada da imunização. Uma delas foi Júlia Santos Souza, de 17 anos, que compareceu às 7h30 para receber a sua primeira dose. Ela contou que vive com os avós e sua bisavó, e que estava feliz por poder auxiliar aumentar a sua própria proteção e da família como um todo também.



"Mesmo que os meus avós e a minha bisavó estejam vacinados é uma preocupação na hora de sair à rua. Achei que não fosse tomar a vacina para menor de idade e que iria tomar só ano que vem. Estou muito feliz de estar tomando hoje, demorou um pouquinho, mas valeu a pena. Já perdi um monte de amigo para a covid-19 e muitos parentes de amigos, mãe, pai, que morreram por causa do covid-19. Temos que nos cuidar, tomar a vacina e mesmo depois continuar usando a máscara e álcool em gel", afirmou Júlia.



O município de São Gonçalo conta com 12 pontos de vacinação e um drive thru para receber os adolescentes. Para a aplicação da primeira dose, as pessoas precisam levar comprovante de residência, carteira de vacinação e cartão do SUS ou CPF. Os menores de 18 anos também devem apresentar caderneta de vacinação e cartão do SUS, documento de identidade ou CPF e comprovante de residência do responsável, que deverá acompanhá-los ao posto de vacinação.

A médica geriatra e psiquiatra Roberta França avaliou que houve erros de planejamento e logística para a convocação dos adolescentes no município. Ela citou uma série de exemplos que poderiam ser adotados que poderiam ajudar a diminuir a ocorrência de aglomerações, entre elas, aumentar o número de pontos de vacinação, realizar a campanha separando grupos de adolescentes em horários específicos, uma maior presença de assistentes que ajudassem a organizar as filas, entre outras medidas.

"Voltamos a bater na mesma tecla de quem faz a logística dessa vacinação. Falta bom senso, cuidado, respeito e responsabilidade social pelos órgãos competentes que deveriam estar prezando justamente para evitarmos as aglomerações e excessos que estão atrelados aos números da covid-19", disse.

Procurado nesta manhã pelo DIA, o município de São Gonçalo não se manifestou até o momento de finalização da reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Confira os locais de vacinação disponíveis



– Polo Sanitário Dr. Washington Luiz, Zé Garoto



– Salão do Clube Mauá, Centro



– Umpa Nova Cidade



– Clínica Gonçalense do Mutondo



– Polo Sanitário Dr. Hélio Cruz, Alcântara



– Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal



– Polo Sanitário Rio do Ouro



– PAM Coelho



– Cras Vista Alegre



– PAM Neves



– Umpa Pacheco



– Estacionamento da Igreja Universal do Reino de Deus de Alcântara (Ponto com drive thru)



– Campo do Clube Mauá, Centro

