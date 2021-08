Escola Municipal Anísio Spínola Teixeira, no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo - Google Street View

Publicado 26/08/2021 15:17 | Atualizado 26/08/2021 15:58

Rio - Um incêndio atingiu um terreno ao lado de uma escola da rede pública no bairro Santa Luzia, em São Gonçalo, na Região Metropolitana, na manhã desta quinta-feira. Por conta das chamas intensas, professores decidiram interromper as atividades na Escola Municipal Anísio Teixeira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o combate ao fogo levou cerca de uma hora e ninguém ficou ferido.

De acordo com relatos de vizinhos do local, os profissionais da unidade municipal teriam ficado com medo de que as chamas pudessem atingir as salas de aula. O quartel de São Gonçalo foi acionado para a ocorrência às 11h05 e o fogo em vegetação foi controlado às 12h10.

Uma pessoa que estava dentro da unidade chegou a gravar um vídeo na porta da escola explicando o incidente. Segundo ela, as chamas teriam começado num terreno vizinho, onde um morador teria colocado fogo na vegetação. O vento, contudo, teria lançado fumaça e fuligem para dentro das salas de aula.

Procurada, a Secretaria de Educação de São Gonçalo disse que todos os alunos e professores do 1º e 2º turnos foram dispensados, a escola sofreu com fumaça e fuligem e no momento está sendo higienizada, retornando às aulas somente no 3º turno.