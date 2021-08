Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 26/08/2021 14:36

Rio - Um policial militar de folga foi baleado e um criminoso morreu durante uma tentativa de assalto, na manhã desta quinta-feira (26), na Rua Lavoura, no bairro de Saracuruna, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O militar reagiu a tentativa de assalto e houve troca de tiros com o criminoso, que estava em uma motocicleta.

De acordo com a Polícia Militar, o criminoso foi atingido no confronto e não resistiu aos ferimentos. O PM, que também foi baleado, foi socorrido e encaminhado para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, onde permanece em estado de saúde estável. A pistola e a motocicleta usadas pelo criminoso foram apreendidas. Equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) acompanham a ocorrência.

Também nesta quinta-feira, outro policial militar foi baleado e outros dois suspeitos morreram, após um confronto na Rua Paramirim, no bairro Parque Chuno, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, durante um patrulhamento na região. Segundo a PM, os criminosos chegaram a se esconder no interior de uma casa para fugir dos policiais.

Na ação, o policial militar foi atingido por quatro disparos e encaminhado ao Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Saracuruna. Ele passa por atendimento, mas não corre risco de vida. Já os dois suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram.