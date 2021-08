Manifestação de vans na Avenida Cesário de Melo - Reprodução

Manifestação de vans na Avenida Cesário de MeloReprodução

Publicado 26/08/2021 14:13 | Atualizado 26/08/2021 14:20

Rio - Motoristas de vans realizam nesta quarta-feira uma manifestação na Avenida Cesário de Melo, na Zona Oeste do Rio. Diversos veículos estão bloqueando parte da pista e o trânsito segue lento na região. O protesto veio após um operação da Secretaria de Ordem Pública (Seop) contra vans irregulares.

De acordo com um motorista de van, que preferiu não ser identificado, as condições de transporte da região são precárias e os veículos vêm sendo perseguidos por fiscais da prefeitura. "O prefeito Eduardo Paes está fazendo essa perseguição contra as vans aqui na Zona Oeste. Fiscalização só vem para nossa área, e o transporte aqui é precário. Tudo bem, temos os nosso erros, porém a Prefeitura não dá uma condição de transporte para nós", explicou.

Publicidade

"Tem muita coisa que está errada, a fiscalização não para. Eles não ficam baseados em um local para averiguar a documentação, eles ficam correndo atrás de nós, como se fossemos bandidos", contou.

A Secretaria de Ordem Pública, através da Coordenadoria Especial de Transporte Complementar, informou que nesse momento está realizando fiscalização de rotina para coibir a atuação de vans irregulares e que é responsável somente pela fiscalização dos transportes complementares.

Publicidade

A Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) informou que tem se reunido com representantes dos consórcios em busca de um melhor atendimento à população. A secretaria também afirmou que está fazendo a revisão de todo o sistema de ônibus para reformular itinerários e a frota determinada com o objetivo de evitar áreas descobertas e garantir frequências de ônibus compatíveis com a demanda.



"A SMTR esclarece que o atual modelo de transporte da cidade precisa ser revisado. Para isso, a secretaria lançará no início de setembro a licitação da bilhetagem digital, que dará ao município o controle da arrecadação tarifária e o monitoramento da demanda de passageiros em todas as linhas, por meio dos dados de GPS instalados nos novos validadores. O objetivo é garantir maior transparência financeira, planejamento com dados confiáveis, possibilidade de investimentos e melhoria dos serviços das linhas de ônibus", completou o órgão, em nota.

Trânsito na região

Publicidade

A Polícia Militar informou que equipes do 40ª BPM (Campo Grande) acompanham o ato para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

De acordo com a Seop, o viaduto Prefeito Alim Pedro, em Campo Grande, apresenta lentidão no trânsito em toda a sua extensão, até a chegada do cruzamento com a Avenida Cesário de Melo.

Publicidade

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno