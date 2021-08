Municípios vão aplicar doses de reforço em idosos e imunossuprimidos - Divulgação

Publicado 26/08/2021 13:57 | Atualizado 26/08/2021 14:12

Rio - Municípios da Região Metropolitana do Rio se programam para oferecer a terceira dose de vacina contra a covid-19. A dose de reforço já começa a ser aplicada nesta sexta-feira (27) em Niterói para os idosos que vivem em instituições de Longa Permanência e a cidade do Rio anunciou que a partir do dia 1º de setembro, vai contemplar o mesmo grupo. A cidade de Mesquita também deve começar a oferecer no dia 1º, já que vai acompanhar o calendário da capital. Apesar das datas definidas para os idosos, Rio e Mesquita não informaram quando será oferecida a dose de reforço para os imunossuprimidos. Niterói esclareceu que esse público também será contemplado com a terceira dose e o calendário ainda está sendo desenvolvido.Já as cidades de Itaboraí e São Gonçalo vão aplicar a terceira dose contra o novo coronavírus a partir da segunda quinzena do próximo mês, para os dois grupos, seguindo as orientações do Ministério da Saúde. Nesta quarta-feira (25), o ministro Marcelo Queiroga anunciou a aplicação da dose de reforço nos idosos com mais de 70 anos e imunossuprimidos, a partir do dia 15 de setembro. Segundo Queiroga, a partir do dia 15 serão enviadas aos estados as doses de reforço para os imunossuprimidos - pessoas com câncer ou transplantados, por exemplo - que tenham tomado a segunda dose há pelo menos 28 dias e de idosos com mais de 70 anos que tenham tomado a segunda há pelo menos seis meses. A aplicação nos idosos seguirá ordem cronológica.