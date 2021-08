O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves) - Foto: Reprodução

Publicado 26/08/2021 12:46

Rio - Um homem identificado como Antônio Valdir S.Filho, de 44 anos, morreu na noite desta quarta-feira (25), após cair de um poste, no bairro do Mutondo, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Ainda não há informações sobre o que o homem fazia no poste. Não se sabe se a queda teria sido provocada por uma descarga elétrica.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para a Rua Vera Almeida, próximo ao nº 140, mas encontraram Antônio já sem vida. Policiais militares do 7ºBPM (São Gonçalo) foram acionados para o local para averiguar uma ocorrência de encontro de cadáver e foram informados que a vítima tinha caído do poste. O caso foi encaminhado para a 73ª DP (Neves). Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou sobre o caso.