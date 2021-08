Policiais militares garantem segurança dos trabalhadores na ação de demolição de construções irregulares no Morro do Cantagalo - Divulgação

Policiais militares garantem segurança dos trabalhadores na ação de demolição de construções irregulares no Morro do CantagaloDivulgação

Publicado 26/08/2021 11:38

Rio - Policiais militares da UPP - Pavão Pavãozinho ocupam o Morro do Cantagalo, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, na manhã desta quinta-feira (26), para garantir a segurança de funcionários das Secretarias Municipais de Meio Ambiente e de Conservação na continuidade do trabalho de demolição de construções irregulares do local, que teve início na última quarta-feira (25). Segundo a Polícia Militar, a ação teve início às 9h e atende uma solicitação das secretarias.

O objetivo da Prefeitura do Rio é demolir e remover imóveis semiconstruídos de forma irregular em área de proteção ambiental e/ou áreas de risco de deslizamento em encostas.

Imóveis ficam em área de proteção ambiental e as obras não têm qualquer licença, nem autorização da prefeitura para serem realizadas. Cinco construções, ainda em fase inicial, que teriam até três andares, foram alvo de embargos e notificações por estarem sem nenhuma licença ou autorização do poder público, além de estarem localizadas em área não edificante.

Fiscais do Meio Ambiente constataram retirada de vegetação de Mata Atlântica no costão rochoso no local, apresentando sérios riscos de desabamentos e deslizamentos, com grave ameaça de dano e lesão à comunidade.

Devido ao difícil acesso, as demolições estão sendo realizadas manualmente, através de operários com marretas e marteletes portáteis.

De acordo com informações da PM, ação segue em andamento e sem alterações até o momento.