Fotos do local de desmanche de veículos roubados.Divulgação

Publicado 26/08/2021 10:23 | Atualizado 26/08/2021 10:24

Rio - Agentes da Polícia Civil estouraram nesta quarta-feira um desmanche de veículos e prenderem dois homens, no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Os suspeitos, identificados como Vanderval da Silva e Thiago Constâncio Machado, foram presos em flagrante por receptação e furto de energia elétrica.



fotogaleria Após um trabalho de monitoramento, coordenado pelo delegado titular, Leonardo Luís Macharet, os agentes da 73ª DP (Neves) identificaram um desmanche de veículos roubados no bairro e foram até a residência, onde encontraram um suspeito no local. O suspeito se apresentou como mecânico e afirmou trabalhar somente com automóveis.

No local os agentes encontraram diversas peças de motos e carros, além de carcaças, motores, carenagens e portas. De acordo com o homem que se identificou como mecânico, as peças pertenciam ao seu inquilino Thiago, que também seria supostamente mecânico.

A equipe foi em busca do segundo suspeito, que confessou ser dono das peças que estavam no local. Após fazer consultas no banco de dados da Polícia Civil os agentes constataram que uma moto, modelo BMW F800, que estava no local, era fruto de um roubo realizado em 2018, em Niterói. Durante a revista no imóvel, os agentes também identificaram uma ligação clandestina de energia elétrica no imóvel.

Os dois foram presos em flagrante e encaminhados para o sistema prisional, onde ficarão á disposição da Justiça.