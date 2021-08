Família pede ajuda para localizar casal que desapareceu após sair de barco em Angra dos Reis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 26/08/2021 13:01

Rio - Guilherme Brito usou as redes sociais, nesta quinta-feira (26), para explicar a possibilidade de um possível sequestro de piratas e emocionado, pediu informações que possam ajudar a localizar sua mãe e o seu ex-padrasto. Leonardo Machado de Andrade, 50 anos e Cristiane Nogueira da Silva, 48, estão desaparecidos desde domingo (22) . De acordo com o filho de Cristiane, o casal saiu de barco, por volta das 16h30, para ver o pôr do sol em uma praia em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio e não foram mais vistos.

De acordo com Guilherme, após conversar com moradores e pescadores da região, surgiu uma nova hipótese. O casal pode ter sido vítimas de criminosos que atuam em alto mar, os 'piratas' . Na gravação desta manhã, ele explicou que para pessoas que moram em locais como o Rio de Janeiro, isso pode parecer "loucura", mas é comum na região da Costa Verde. "As pessoas que saem de lanche, de jet sky, geralmente levam dinheiro, comida, levam alguns pertences e fica tudo na lancha. Como muitas ilhas são isoladas, fica fácil para poder render as pessoas. Só encostar uma embarcação e render as pessoas".

"A gente está falando de pessoas comuns que assaltam e fazem qualquer tipo de maldade pelo mar. Essa hipótese não está descartada, muitos marinheiros e pescadores me falaram que eles ('piratas') pegam a a embarcação, modificam, descaracterizam o barco", explicou Guilherme.



O filho também falou que há diversas possibilidades sobre o caso. "Se estão em alguma ilha, podem estar com frio, com fome, fracos. Não sabemos se eles estão machucados. Pode ter sido a questão dos 'piratas', podem ter sofrido algum tipo de terror psicológico. Podem estar no mar também".

"Não estamos descartando nada. Peço que ajudem da forma que puderem. Compartilhando a foto dela (da Cristiane), a imagem dele, de perguntar se conhece alguém de Angra, de Paraty. Qualquer ajuda é muito bem-vinda. Qualquer notícia relevante pode mandar para mim. Estamos olhando tudo", pediu Guilherme emocionado.

Nesta quinta-feira (26), o Corpo de Bombeiros retomou as buscas pelo casal desaparecido . Às 7h, agentes dos quartéis de Angra dos Reis, Frades e Sepetiba faziam as buscas.

Segundo informações da família, o casal ficou junto por quase três anos, mas haviam se separado há dois. O ex-casal se mostrava bastante apaixonado, mesmo com brigas, que para o filho de Cristiane, eram discussões normais. "Por eles se gostarem muito, tentaram uma reconciliação depois desses anos separados", analisou.

O caso

Cristiane foi para Ilha Grande na sexta-feira (20) a convite de Leonardo, ex-padrasto de Guilherme, e deveria ter retornado ao Rio por volta de 12h de segunda-feira (23). Contudo, desde 10h de domingo (22), a família não consegue mais contato com eles. "A gente achou que fosse por causa do sinal, que no dia seguinte conseguiríamos falar com ela. Na segunda, o motorista veio no Piratas (marina em Angra) para levá-la de volta para Rio, foi ai que a gente começou a se desesperar", contou Guilherme.

Depois que Cristiane não apareceu no local combinado com o motorista, a família dela começou a procurar informações com o caseiro da casa do ex-padrastro de Guilherme e descobriu que Leonardo também estava desaparecido. O caseiro contou que os dois saíram, por volta das 16h30, de barco para ver o por do sol em uma praia próxima.

Por não terem voltado, o caseiro chegou a pegar um barco, por volta de 0h de segunda-feira, e foi até a praia que os dois estariam para tentar encontra-los, mas as buscas foram sem sucesso.