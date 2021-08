Glaidson Acácio dos Santos - REPRODUÇÃO/TV GLOBO

Publicado 26/08/2021 14:28

Rio - Manifestantes irão se reunir na Praia do Forte, em Cabo Frio, na Região dos Lagos, às 17h, desta quinta-feira, para participar de uma carreata em apoio ao empresário Glaidson Acácio dos Santos, da G.A.S. Consultoria Bitcoin. Ele foi preso nesta quarta-feira na operação 'Kryptos', da Polícia Federal, acusado de comandar um esquema de pirâmide no mercado de moedas virtuais De acordo com o Portal RLagos Notícias, os investidores de Glaidson acreditam que a empresa dele fazia a economia da região girar, visto que a empresa sempre honrou com seus compromissos e que o mercado de criptomoedas ainda não é de conhecimento pleno das autoridades.

Glaidson aparece como sócio da G.A.S. Consultoria e Tecnologia, ativa há três anos e com capital social total de R$ 75 milhões, e também da G.A.S. Inovação, baseada em Barueri (SP) e com capital social total de R$ 1 milhão. Em ambas, ele é sócio com Mirelis Yoseline Diaz Zerpa, venezuelana que seria sua esposa.

Na casa de Glaidson, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, agentes encontraram R$ 14 milhões em espécie, além de dólares e euros. A quantidade era tão grande que foram necessárias malas e um carro forte para transportar os valores até a sede da Polícia Federal, na Praça Mauá. Um Porsche e uma BMW também foram apreendidos, além de barras de ouro.

Segundo as investigações, a empresa G.A.S. Consultoria, com sede em Cabo Frio, é responsável por um esquema de pirâmide chamado 'ponzi', que prometia um "insustentável retorno financeiro sobre o valor investido". Pessoas aportavam grandes quantidades de dinheiro no esquema, que prometia lucros de 10% ao mês sobre o valor investido. O lucro, no entanto, não chegava - tudo o que entrava na empresa ficava com Glaidson e os sócios, segundo a PF.

"Se pararmos pra olhar dentro do quadro social brasileiro, R$ 20 milhões é uma quantia exacerbada. Mas não podemos afirmar que ela é oriunda de prática criminosa", afirmou o advogado Thiago Minagé, que defende Glaidson.

"Não é nenhum crime ter um dinheiro em casa, a quantia sendo alta, ou baixa, desde que o dinheiro tenha origem lícita e seja de conhecimento dos órgãos competentes. Eu preciso que o cliente me passe as informações sobre o que foi apreendido. Ele diz que é lícito, e me passará os documentos comprobatórios", completou o advogado.

A operação da Polícia Federal em conjunto com o Gaeco, do Ministério Público Federal, e com a Receita Federal, cumpriu cinco mandados de prisão e 15 mandados de busca e apreensão. Na ação desta quarta, agentes também apreenderam 591 bitcoins, o equivalente a R$ 147,7 milhões; 21 veículos de luxo; diversos relógios de alto valor, joias, celular e diversos documentos.

