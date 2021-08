OAB - Rio de Janeiro - Foto: Danie Castelo Branco -

Publicado 26/08/2021 14:37

Rio - O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, irá inaugurar, nesta sexta-feira, às 15h, uma nova Casa de Advocacia em Taquara, Jacarepaguá, na Zona Oeste do Rio. A 'Casa da Advocacia' é mais um ponto de apoio para os profissionais de direito do estado. O projeto foi criado para complementar serviços e facilitar a vida de milhares de advogados que moram longe da sede.

A nova casa, localizada na Estrada dos Bandeirantes, tem escritórios digitais e uma central de peticionamento que comporta computadores. "Essas novas casas mostram a importância de oferecermos estrutura onde o advogado está. Com a instalação desses novos escritórios digitais, nós nos aproximamos da meta de 300 em todo o estado até o fim desta gestão", ressaltou o presidente da OAB-RJ.

O presidente destacou ainda o compromisso da gestão é garantir que a advocacia tenha a possibilidade de exercer sua profissão mesmo que não tenha condições de manter um endereço profissional próprio. "A Ordem garantirá sempre a estrutura para o exercício profissional dos colegas, ajudando-o a superar este momento tão difícil. A partir de agora, a classe será protagonista na reconstrução do país, do pacto social que dará as bases para o avanço econômico no pós-pandemia", completou Bandeira.