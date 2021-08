Operação Lei Seca tem seu primeiro fim de semana de atividade - Divulgação

Publicado 26/08/2021 18:00 | Atualizado 27/08/2021 11:29

Rio - A Operação Lei Seca autuou 463 motoristas que dirigiam com grau de alcoolemia no último final de semana, em todo o Estado do Rio. Este foi o primeiro fim de semana com ações de fiscalização após o reforço no efetivo. Ao todo, dois mil motoristas foram abordados em todo o estado e 23% de casos de alcoolemia foram registrados.

O bairro de Jacarepaguá, na Zona Oeste foi o que acumulou o maior índice de infratores. Enquanto o estado todo apresentou 23% de motoristas flagrados dirigindo após ingestão de bebida alcoólica, no bairro o índice chegou a 41,4%. Em Niterói, dos 158 motoristas abordados, 63 estavam dirigindo sob influência de álcool em ações realizadas no sábado e no domingo.



Já no interior do estado, a cidade de Barra Mansa registrou o maior número de alcoolemia em uma ação no sábado. Foram abordados 69 motoristas e 34 estavam alcoolizados. Em Volta Redonda, 60 motoristas foram abordados e 23 casos de alcoolemia foram registrados em uma ação realizada no domingo.Ações também foram feitas em Paraty. No município, 23,84% dos 172 motoristas abordados foram flagrados dirigindo embriagados.

Vale destacar que a multa para quem dirige sob influência de álcool comete infração gravíssima, com punição de carteira suspensa por um ano, multa de R$ 2.934,70 e veículo retido, até que um condutor em condições possa retirar o veículo.