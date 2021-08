Renata Castro foi executada a tiros na manhã desta sexta-feira em Magé - Reprodução do Facebook

Publicado 27/08/2021 12:50 | Atualizado 27/08/2021 18:14

Rio - Policiais Civis da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) realizaram, na manhã desta sexta-feira, uma operação para cumprir oito mandados de busca e apreensão no município de Magé, na Baixada Fluminense. Os mandados foram expedidos através da investigação que apura a morte de Renata Castro, que era cabo eleitoral do atual prefeito do município de Magé Renato Cozzolino Harb assassinada em outubro do ano passado.

Os mandados de busca e apreensão foram dirigidos para as residências de Alexandre Teixeira da Cruz, o “Peixe”, Miguelangelo Pereira Peregrino, conhecido como “Miguelzinho” (ex-Secretário de Governo e candidato derrotado a vice-prefeito nas eleições de 2020), seu motorista Bruno Vicente Narcizo, Carine Ferreira Nogueira Tavares (Ex-Secretária de Saúde), Genivaldo Ferreira Nogueira, conhecido como “Batata” (Tio de Carine, ex-vereador com anotações criminais por homicídios), o ex-vereador Cleversom Vidal Ribeiro, conhecido como “Clevinho Vidal”, o policial militar Eric Henrique de Oliveira e Anderson Cozzolino, conhecido como “Dinho Cozzolino”, entre os quais figuram como suspeitos de participação no crime, que segue em sigilo.