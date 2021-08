Rio vacina adolescentes de 17 anos nesta sexta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O DIA

Rio vacina adolescentes de 17 anos nesta sexta-feiraReginaldo Pimenta / Agência O DIA

Publicado 27/08/2021 12:15

Rio - A prefeitura do Rio vai realizar a repescagem permanente da vacinação contra a covid-19 para os cariocas que estão atrasados para tomar a primeira dose todas as quartas-feiras e sábados, contemplando a população elegível para se imunizar que por algum motivo ainda não tenha comparecido. De agora em diante, o calendário será feito com o primeiro dia dedicado a adolescentes do sexo feminino, o segundo para adolescentes do sexo masculino (conforme o calendário já divulgado) e o terceiro para repescagem que acontecerá preferencialmente no horário da tarde. Nesta sexta-feira (27), podem se vacinar apenas meninos de 17 anos.



A cidade ainda conta com 296 mil cariocas atrasados para receber a primeira dose. Os grupos de faixa etária mais jovens são os que menos compareceram. Cerca de 146 mil cariocas de 20 até 29 anos não foram aos postos para receber a primeira dose, o equivalente a 14,9% da faixa etária. Entre quem possui 18 até 19 anos, 35 mil pessoas não estão imunizadas com a primeira injeção, o que compreende 20% do público.



Idosos com mais de 80 anos, além dos que possuem 70 até 74 anos, também não compareceram para receber sequer a primeira dose, tornando-se o grupo com maior risco de infecção pela covid-19. São 10,9 mil pessoas maiores de 80 que não se vacinaram, equivalente a 4,9%.



Entre os idosos de 70 até 74 anos, cerca de 11,7 mil também não compareceram, o que compreende 5,1% do grupo. Outros 91 mil adultos de 30 até 39 anos ainda não compareceram, equivalente a 8,7% da faixa etária.



O secretário municipal da Saúde, Daniel Soranz, também chamou a atenção dos cariocas para receber a segunda dose. Um total de 180,2 mil pessoas também estão atrasadas em relação à aplicação da segunda injeção.



A cidade é considerada o epicentro da variante Delta no Brasil e vem enfrentando um aumento no número de casos registrados da doença. Nas últimas 24h, 91 mortes foram confirmadas por covid-19 além de 1.986 infecções.

Calendário de vacinação dos adolescentes contra a covid-19 - Reprodução / Secretaria Municipal de Saúde