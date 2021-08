Repasse dos valores arrecadados com a concessão dos serviços da Cedae ao município de Miguel Pereira - Rafael Campos

Repasse dos valores arrecadados com a concessão dos serviços da Cedae ao município de Miguel PereiraRafael Campos

Publicado 27/08/2021 14:10

Rio - O governador Cláudio Castro entregou, nesta quinta-feira (26), os certificados de participação na concessão dos serviços de saneamento da Cedae para os municípios de Miguel Pereira e Paty do Alferes. Os prefeitos receberam do governador os documentos em que constam os valores totais das outorgas repassados às duas cidades.

fotogaleria

Miguel Pereira receberá, no total, R$ 55.273.134,27 do valor arrecadado com a concessão dos serviços de saneamento. Para Paty do Alferes a quantia é de R$ 60.193.071,99.

A primeira parcela do pagamento, de 65%, já foi realizada pelo Governo do Estado. A segunda parcela, de 15%, será paga ao final da operação assistida, já iniciada pelas concessionárias, enquanto a terceira e última parcela (20% do montante) será quitada em 2025.

"Essa é uma concessão que entra para a história. A outorga para os municípios, contudo, não é o principal benefício, mas sim a possibilidade e oportunidade de cuidarmos melhor do nosso povo. Esse é um marco para deixarmos para trás uma triste realidade em que água e saneamento eram artigos de luxo para a população do Rio de Janeiro", destacou o governador Cláudio Castro.

As duas cidades passarão a ser atendidas pela empresa Iguá Saneamento, que arrematou o bloco 2 da concessão, grupo em que os municípios estão inseridos. O período do trabalho de transição entre a Cedae e a concessionária, chamada de operação assistida, teve início na semana passada, logo após as assinaturas dos contratos. Este processo deve durar entre seis e nove meses.

Com a concessão, a cidade de Miguel Pereira, que possui hoje cerca de 85% de cobertura de água, passará a ter 99%.

"Hoje é um dia histórico para nossa Miguel Pereira. O valor recebido pela outorga será investido para multiplicar empregos e aquecer a economia do município. Sonhos que estão no papel poderão virar realidade na nossa cidade", afirmou o prefeito de Miguel Pereira, André Português.

Já Paty do Alferes, que conta com 85% de cobertura de água e 23% de cobertura de esgoto, chegará a 99% de água e 90% de esgoto.

"O Governo do Estado tem sido um grande parceiro do nosso município e essa concessão é um marco para nós. O governador tem fortalecido, de forma incansável, o interior do estado. Dessa forma, todo o Rio de Janeiro ganha. Estamos muito gratos", disse o prefeito de Paty do Alferes, Juninho Bernardes.