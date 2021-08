Solenidade de transmissão de comando da Policia Militar do Rio de Janeiro - Marcos Porto / Agência O Dia

Solenidade de transmissão de comando da Policia Militar do Rio de JaneiroMarcos Porto / Agência O Dia

Publicado 27/08/2021 13:13



Rio - O coronel Luiz Henrique Marinho Pires foi empossado, nesta sexta-feira, ao comando da Secretaria de Estado da Polícia Militar. Durante a cerimônia, o novo secretário, que assumiu o cargo em substituição ao coronel Rogério Figueredo de Lacerda, prometeu investir em inteligência e em tecnologia. Ele também falou sobre a antecipação da 'Operação Verão' no Rio após tumultos nas saídas das praias

"Muitas ações precisam ser implantadas para que os objetivos sejam alcançados. Cito aqui a restruturação da área de inteligência, investimento na área de tecnologia, busca de mais recursos para investimentos e interlocução com os demais setores da sociedade para parcerias e o fortalecimento e organização da área correcional", disse Pires.

O governador Cláudio Castro (PL) esteve na cerimônia de posse e falou que a troca de comando não está relacionada a nenhum outro motivo a não ser uma necessidade de "oxigenação" dentro da PM. "Achei que era hora, já tava pensando nisso há um tempo. O Figueiredo fez um excelente trabalho, mas é sempre assim e tem hora que você tem que trocar para oxigenar, eu acho que o Henrique tem condições de fazer um excelente trabalho".

Operação Verão

Uma das primeiras medidas de Pires no cargo foi a antecipação da 'Operação Verão' deste ano. A medida entra em vigor a partir deste sábado. A decisão acontece após cenas lamentáveis no fim de semana, quando houve registro de aglomeração nas praias da Zona Sul e depredação de 30 ônibus. As imagens repercutiram negativamente e foram classificadas como perigosas.



"É um cenário complexo que não é de agora, já ocorreu em outros períodos, e não soubemos administrar isso. É muita firmeza e um trabalho de comunicação. Mas nos temos que envolver outros atores, e isso será feito a partir da semana que vem".

Além do reforço de efetivo para o patrulhamento nas ruas e na areia, a Polícia Militar mobilizará unidades especiais, como Rondas Especiais e Controle de Multidões (Recom), Regimento de Polícia Montada (RPMont) e o Grupamento Aeromóvel (GAM). Há a possibilidade de emprego do Batalhão de Ações com Cães (BAC).



Além do patrulhamento da orla e adjacências, o planejamento prevê ainda controle nos terminais de ônibus, com revistas, e nos corredores urbanos de acesso às praias da Zona Sul carioca.

A cerimônia de posse aconteceu na Academia de Polícia Militar Dom João VI, em Jardim Sulacap, na Zona Oeste do Rio. O evento contou com a presença do secretário de Polícia Civil, Alan Turnowski, e do secretário de Administração Penitenciária, Fernando Veloso. Além do comandante do Corpo de Bombeiros. O senador Flávio Bolsonaro também esteve presente.

Carreira

O coronel Henrique tem 32 anos na Polícia Militar e atuava como subsecretário de Operações da Secretaria de Ordem Pública da capital. Seu último posto de comando foi o de Chefe do Estado Maior Geral (EMG) da Corporação durante o período da intervenção federal na área de segurança pública do Estado do Rio, entre março e dezembro de 2018.

Entre janeiro de 2019 e agosto deste ano, o coronel Henrique colaborou com a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, primeiro como diretor de segurança da intervenção no BRT, entre janeiro e julho de 2019, e depois como Subsecretário de Operações da Secretaria Municipal de Ordem Pública, entre novembro de 2019 e agosto deste ano.

Na Polícia Militar, além de chefe do Estado Maior Geral (EMG), o coronel Henrique foi subchefe operacional do EMG, comandante do 1º Comando de Policiamento de Área (CPA), comandante do 5º BPM (Praça da Harmonia), entre outras funções.

Como gestor da Corporação, foi o responsável pelo planejamento operacional de segurança para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016, e para a realização dos Jogos Panamericanos na capital fluminense em 2007.