Trens do ramal Japeri operam com intervalos irregulares - Divulgação/Agetransp/Arquivo

Publicado 03/09/2021 06:49 | Atualizado 03/09/2021 10:40

Rio - Pelo quinto dia consecutivo passageiros da SuperVia enfrentam problemas de atraso nas partidas dos trens. Mesmo depois da implantação de uma Força-tarefa, para garantir a segurança do transporte, a concessionária comunicou que os furtos de cabos afetam o sistema de sinalização do ramal Japeri, que opera com intervalos irregulares.

A SuperVia informou também que não vai ocorrer, pela manhã, as partidas da Central do Brasil para Nova Iguaçu.

"Os clientes estão sendo informados também através do sistema de áudio das estações", diz a concessionária. Por volta de 8h30 as partidas dos trens já estavam normalizadas.

A semana não foi nada boa para os usuários do transporte. Por conta de vandalismo e das ações criminosas, passageiros passaram a conviver com os constantes problemas.

O Governo do Rio criou uma Força-tarefa, que une as forças de segurança do estado, para impedir furtos na linha férrea.

No primeiro dia de operação dos agentes, houve furto de 700 grampos no de fixação de fios. Por conta disso, a circulação dos trens do ramal Japeri ficou suspensa por cerca de três horas.

Nota na integra da SuperVia

"A SuperVia informa que foram normalizados os intervalos do ramal Japeri. Mais cedo, em função do agravamento de ações de furto de cabos em vários pontos do ramal, os trens operaram com intervalos ampliados para 20 minutos no trecho Japeri-Nova Iguaçu e 10 minutos no trecho Nova Iguaçu-Central do Brasil, devido à necessidade de aumento da distância entre os trens por medida de segurança, já que o controle das composições era feito via rádio e não de forma automática. A todo momento, os clientes estão sendo informados sobre a operação pelos canais de comunicação da concessionária".