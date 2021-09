Domingo de sol na praia - Robson Moreira

Domingo de sol na praiaRobson Moreira

Publicado 04/09/2021 07:33 | Atualizado 04/09/2021 12:38

Rio - O sol permanece firme neste sábado (4), com temperaturas máximas de 32ºC. De acordo com o Alerta Rio, o deslocamento de uma frente pelo oceano influenciará o tempo no município do Rio, com ventos predominantemente de intensidade moderada e céu claro passando a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva e com temperaturas estarão estáveis em relação ao dia anterior, com mínima de 18°C e máxima de 32°C.



De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), a maior temperatura registrada pelo Sistema Alerta Rio, na manhã deste sábado foi de 29,5°C, às 9h15, na estação São Cristóvão. Já a maior sensação térmica foi de 31,1°C, na estação Barra/Riocentro, na Zona Oeste, às 10h45.

No domingo (5), com a aproximação de uma frente fria pelo oceano, haverá aumento de nebulosidade ao longo do dia. Os ventos estarão fracos a moderados e não há previsão de chuva. Na segunda (6), a passagem da frente fria pelo oceano deixará o tempo mais nublado, com previsão de chuva fraca, isolada, durante a noite. O restante do dia será de variação de nebulosidade, com céu nublado a parcialmente nublado e sem chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9km/h).

O feriado na terça-feira (7/9), contará com céu nublado a parcialmente nublado, sem previsão de chuvas.

Confira a previsão da semana:

Sábado (4): Céu claro a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 32ºC / Mínima 18ºC

Domingo (5): Céu parcialmente nublado a nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 32ºC / Mínima 16ºC

Segunda (6): Céu nublado, com previsão de chuva.

Máxima: 29ºC / Mínima 18ºC

Terça (7): Céu nublado a parcialmente nublado. Sem previsão de chuva.

Máxima: 31ºC / Mínima 18ºC

Quarta (8): Céu parcialmente nublado a claro. Sem previsão de chuva.

Máxima: 34ºC / Mínima 17ºC