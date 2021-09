Comboios de vans e caminhões sairão neste fim de semana - Divulgação

Publicado 04/09/2021 08:44

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) realiza neste fim de semana a entrega de um dos maiores lotes de vacinas contra covid-19 aos 92 municípios do estado do Rio de Janeiro. Serão distribuídas 200.070 doses da vacina Pfizer para primeira aplicação e 858.800 doses de Coronavac para primeira e segunda aplicações. Ao todo, serão enviadas aos municípios 1.058.870 de imunizantes.



As doses de Coronavac chegaram ao estado na noite desta sexta-feira (03). Neste sábado (04), as equipes darão continuidade à distribuição das doses da vacina Pfizer para primeira aplicação. Os municípios do Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Maricá realizaram a retirada do imunizante da Pfizer na Coordenação Geral de Armazenagem (CGA) da SES, em Niterói. Neste sábado esses cinco municípios retiram os lotes da Coronavac também na CGA.



As demais cidades do estado receberão as vacinas da Pfizer e CoronaVac neste fim de semana por vans e caminhões, com escolta da Polícia Militar. Os comboios saíram a partir das 7h para os municípios das regiões da Baixada Litorânea, Centro-Sul, Médio Paraíba, Metropolitana e Serrana. No domingo, no mesmo horário, os caminhões partirão para as regiões Norte, Noroeste e Baía da Ilha Grande.



Repescagem neste sábado

A Prefeitura do Rio retomou, neste sábado (4), a aplicação de segunda dose da vacina CoronaVac. A aplicação estava suspensa desde quinta-feira (2) por falta do imunizante na capital. Nas redes sociais, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) anunciou que estava esperando dez milhões de doses da Sinovac/Butantan. Hoje também é dia de repescagem para pessoas a partir de 30 anos. Já o calendário dos adolescentes segue suspenso.

Além da repescagem e da aplicação de segunda dose, grávidas, puérperas, lactantes e pessoas com deficiência que ainda não se vacinaram, podem procurar os postos. A vacinação acontece das 8h às 17h.