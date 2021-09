Ação foi realizada por agentes do Batalhão de Belford Roxo (39º BPM) - Divulgação / Polícia Militar

Ação foi realizada por agentes do Batalhão de Belford Roxo (39º BPM)Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/09/2021 19:27

Rio - Uma mulher morreu após ser atropelada durante uma perseguição em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, na tarde deste sábado. A ocorrência teve início quando policiais militares do 39ºBPM (Belford Roxo) que estavam no bairro Xavantes notaram um carro em alta velocidade. A equipe policial deu ordem de parada, mas o condutor do veículo fugiu e atropelou a vítima na calçada, na Avenida Atlântica.

Os policiais prenderam um homem e apreenderam uma arma falsa, além de dois celulares. O segundo suspeito conseguiu fugir. A ocorrência segue em andamento.