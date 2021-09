Rio de Janeiro

Cariocas com segunda dose marcada para 7 de setembro no Rio devem procurar postos no dia seguinte

Pontos de vacinação não irão funcionar no feriado. Na segunda-feira (6), centros municipais de saúde e clínicas da família vão funcionar com ações voltadas apenas para a campanha de vacinação contra a covid-19

Publicado 05/09/2021 10:11 | Atualizado há 2 horas