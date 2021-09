Foto de arquivo: Praia da Macumba - Ricardo Cassiano

Publicado 05/09/2021 10:33

Rio - Um homem foi preso em flagrante, no sábado (4), por importunação sexual a uma grávida, em um quiosque na praia da Macumba, na Estrada do Pontal, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. Ele não teve a identidade revelada. De acordo com a Polícia Militar, agentes do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) foram acionados.

No local, os policiais prenderam o homem e ele foi encaminhado para a 16ª DP (Barra da Tijuca). A Polícia Civil informou que o homem já tinha passagens por crimes contra a "dignidade sexual". O caso foi encaminhado à Justiça.