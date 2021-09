MetrôRio pede que usuários dêem preferência aos meios digitais para recarga de cartões - MetrôRio / Divulgação

Publicado 06/09/2021 15:27 | Atualizado 06/09/2021 16:40

Rio - O MetrôRio, a Supervia e o BRT funcionam nesta véspera de feriado (06) com a grade normal de dias úteis. No metrô, o horário começou às 5h e vai até meia-noite, com transferência nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). As linhas de ônibus do Metrô na Superfície funcionarão das 5h às 23h30. Já durante o feriado desta terça (07), horário será das 7h às 23h, como já acontece normalmente nos feriados. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita na estação Estácio. As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) também vão operar em esquema de feriado, das 7h às 22h30.



Aos usuários, a orientação do MetrôRio é que priorizem os meios digitais para recargas e pagamento, como o aplicativo e site do cartão Giro ou método por aproximação NFC. A concessionária ressaltou que essas alternativas são mais seguras, especialmente neste período de pandemia, e evitam filas e o manuseio de dinheiro.



Nos trens da Supervia, nesta terça (07), a concessionária adotará a grade de domingos e feriados, com quatro viagens extras no ramal Japeri, ao longo do dia. Os trens vão circular das 4h30 às 22h20, de acordo com a programação de cada ramal.



A Supervia pediu que os usuários se programem antes de viajar, consultando a seção Planeje Sua Viagem, disponível no aplicativo e no site, ou por meio do SuperVia Fone, no número gratuito 0800 726 9494.

A Prefeitura do Rio, por meio do BRT Rio, informou que a operação também seguirá o mesmo planejamento de domingos. Confira:

Amanhã, 7 de setembro, é feriado. Veja os horários de funcionamento das linhas do #BRTRio: pic.twitter.com/aq5YtZvXme — BRT Rio (@BRTRio) September 6, 2021

*Com informações da Agência Brasil