Por conta do tamanho do jacaré, Patrulha Ambiental teve trabalho para imobilizá-lo em segurança - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 06/09/2021 15:28

Rio - Um jacaré de aproximadamente 2,6 metros de comprimento foi resgatado, neste sábado (4), em um clube no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio. O animal estava escondido na mata, próximo a uma quadra de esportes. A ação foi realizada pela Patrulha Ambiental, que é formada por fiscais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMAC) e guardas municipais do Grupamento de Defesa Ambiental (GDA).



Por conta do tamanho do jacaré, a equipe teve trabalho para imobilizá-lo em segurança. Após o resgate, o animal foi levado para o Parque Municipal de Marapendi, também no Recreio dos Bandeirantes, onde foi solto. A Patrulha Ambiental pode ser acionada por meio da Central 1746 para realizar o resgate de animais silvestres em situação de risco, fora de seu habitat ou feridos.

A equipe alerta que manusear, tentar alimentar ou afugentar esses animais não é indicado, porque pode oferecer risco aos bichos e também às pessoas. A Patrulha orienta a população a entrar em contato com a prefeitura do Rio para um resgate seguro.