Homem é preso ao tentar furtar cabos da SuperViaDivulgação

Publicado 05/09/2021 12:46 | Atualizado 05/09/2021 15:22

Rio - Um homem foi preso em flagrante, na manhã de sábado (4), ao tentar furtar cabos da linha férrea, no bairro Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense. Policiais do Japeri Presente perceberam que o homem estava retirando o material da via e realizaram a prisão. A SuperVia é alvo constante de furto de cabos e, segundo a concessionária, a estação Japeri é a que registra maior ocorrência dos crimes

Após a abordagem, um grampo que fixa o dormente ao trilho pode descarrilhar a composição foi encontrado junto com o homem. A concessionária explicou que a peça é um retensor e tem a função de travar o trilho ao dormente, evitando que o trilho se movimente devido à dilatação no calor. Ele foi encaminhado para a 52ª DP (Nova Iguaçu).



A semana passada não foi nada boa para os usuários do transporte. Por conta de vandalismo e das ações criminosas, passageiros passaram a conviver com os constantes problemas de atrasos. Foram cinco dias consecutivos de problemas no transporte. Na quinta-feira (2), a circulação dos trens do ramal Japeri chegou a ficar suspensa por cerca de três horas por conta do furto de cabos

Na quarta-feira (1º), a Polícia Militar iniciou uma força-tarefa com para coibir os roubos de cabos que têm afetado diariamente a circulação dos trens . Com o reforço de 200 PMs no patrulhamento do sistema ferroviário. O policiamento conta, ainda, com o sobrevoo de helicópteros e drones. As aeronaves contam com equipamentos infravermelhos acoplados para identificar a ação de criminosos no período noturno.

Em plataformas do ramal de Japeri os policiais militares atuam para reforçar o patrulhamento durante seus dias de folga. O convênio foi firmado pela PM e a SuperVia por meio do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis). Segundo a concessionária, a distribuição dos agentes pela região é dinâmica, cobrindo pontos alternados de acordo com a mancha criminal traçada pela SuperVia em parceria com os órgãos de segurança pública.





Ao DIA, a SuperVia informou que há dois tipos de cabos que são alvo dos criminosos, sendo eles os de sinalização e os de energia, ligado através do pantógrafo (dispositivo que fica em cima dos trens). Com o furto desse material, os trens não podem circular. Já os cabos de sinalização, mais conhecidos pelos passageiros por atrasarem a maioria das viagens, são utilizados nos sinais ao longo da malha ferroviária, orientando os maquinistas.



"A ausência de um cabo de sinalização nos obriga a fazer a circulação não mais com sinais automaticamente, mas usando rádios de comunicação entre o Centro de Controle e os maquinistas. E isso impede de colocarmos todos os trens no sistema, mesmo tendo esses trens disponíveis, ou nos obriga até mesmo a retirar parte deles de circulação", explicou a SuperVia. Segundo a concessionária, somente no primeiro semestre deste ano foram furtados mais de 14 mil metros de cabos do sistema em 364 ocorrências de furto . Além de causar interrupções no transporte, os crimes trouxeram prejuízo de mais de R$ 1 milhão à empresa. Durante todo o ano passado, foram 355 ocorrências de furto.Ao, a SuperVia informou que há dois tipos de cabos que são alvo dos criminosos, sendo eles os de sinalização e os de energia, ligado através do pantógrafo (dispositivo que fica em cima dos trens). Com o furto desse material, os trens não podem circular. Já os cabos de sinalização, mais conhecidos pelos passageiros por atrasarem a maioria das viagens, são utilizados nos sinais ao longo da malha ferroviária, orientando os maquinistas."A ausência de um cabo de sinalização nos obriga a fazer a circulação não mais com sinais automaticamente, mas usando rádios de comunicação entre o Centro de Controle e os maquinistas. E isso impede de colocarmos todos os trens no sistema, mesmo tendo esses trens disponíveis, ou nos obriga até mesmo a retirar parte deles de circulação", explicou a SuperVia.

Procurada, a Polícia Militar informou que na manhã deste domingo (05), equipes do Grupamento Aeromóvel (GAM) atuaram no monitoramento da malha ferroviária e ainda não registrou ocorrências.



Na sexta-feira (03), durante as ações de reforço no policiamento na malha ferroviária, equipes do Grupamento de Policiamento Ferroviário (GPFer) intensificaram o patrulhamento nas regiões das estações de trens de Belford Roxo e da Pavuna. Diversos materiais com suspeita de serem falsificados e contrabandeados foram apreendidos. Houve ainda uma apreensão de aproximadamente 200 metros de fios de cobre e uma placa de metal nas imediações da estação de trens da Pavuna.



Também na Pavuna, os policiais apreenderam 176 chinelos, 115 pacotes de massas, 180 barbeadores, 120 maços de cigarros, 85 pacotes de meias e 31 carrinhos de brinquedo. Em Belford Roxo, houve a apreensão de 113 pares de meias, 67 bonés, roupas diversas e bolsas. As ocorrências foram encaminhadas para a 39ª DP (Pavuna) e 54ª DP (Belford Roxo).