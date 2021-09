Não há previsão de chuva, mas o céu fica encoberto - Estefan Radovicz / Agencia O Dia

Publicado 05/09/2021 12:31 | Atualizado 05/09/2021 12:32

Rio - Depois de um sábado de sol e calor, a passagem de uma frente fria pelo oceano causará aumento de nebulosidade ao longo deste domingo (05) na cidade do Rio. Segundo o Alerta Rio, o céu ficará entre parcialmente nublado e nublado, mas não há previsão de chuva. Os ventos estarão fracos a moderados (até 51,9 km/h) e as temperaturas permanecerão estáveis, com máxima prevista de 32°C e mínima de 18°C.

Na segunda-feira (06) haverá predomínio de céu nublado, com chuva fraca e isolada, durante a noite. Os ventos estarão moderados (entre 18,5 km/h e 51,9 km/h). As temperaturas estarão em declínio com máxima de 29°C e mínima de 19°C.

Na terça-feira (07) a nebulosidade começa a diminuir e não há previsão de chuva. Os ventos estarão moderados a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) com máxima de 30°C e mínima de 19°C. Na quarta-feira (08), o tempo fica estável e o céu pode ficar claro com poucas nuvens, também não há previsão de chuva. No entanto, com a aproximação de uma nova frente fria, os ventos estarão moderados a fortes (18,5 km/h a 76 km/h) durante a tarde e noite. As temperaturas estarão em elevação e a máxima prevista é de 33°C e a mínima de 17°C.

Na quinta-feira (09), áreas de instabilidade irão influenciar o tempo na cidade do Rio. Haverá aumento da nebulosidade ao longo do dia, com ventos predominantemente moderados e chuva fraca isolada a partir do período da noite. Máxima de 32°C e mínima de 20°C.