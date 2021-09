Cristiane Nogueira da Silva, de 48 anos, e Leonardo Machado de Andrade, de 50, desapareceram em Angra dos Reis - Redes sociais

Publicado 05/09/2021 10:02

fotogaleria Rio - O Corpo de Bombeiros retomou, na manhã deste domingo, as buscas por Leonardo Machado de Andrade, de 50 anos, e pela embarcação em que ele estava com a ex-companheira, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio . A corporação iniciou os trabalhos às 7h30 e as buscas estão concentradas na Praia de Conceição até a Praia do Saco. Já são 14 dias de desaparecimento e 13 dias de buscas.

Diante das pistas encontradas ao longo da semana, o delegado titular da 166ª DP (Angra dos Reis), Vilson de Almeida, afirma que a linha de investigação que ganhou mais força foi a do naufrágio, já que o corpo da corretora Cristiane Nogueira de Silva, de 48 anos, segundo o laudo pericial do Instituto Médico Legal (IML), não foram encontrados sinais de violência

A localização de duas boias na altura da Restinga de Marambaia na última quinta-feira também reforça a linha investigativa. A Capitania dos Portos identificou que a inscrição que está na boia levava o antigo nome da embarcação, que desapareceu no dia 22 de agosto.

Um sinalizador lançado, na noite de segunda-feira (30), pode ser uma nova pista sobre o caso do desaparecimento de Leonardo Machado de Andrade. Um vídeo flagrou o exato momento em que um sinalizador é lançado e fica no ar por aproximadamente 10 segundos, na região da Restinga da Marambaia, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. O sinalizador pode ter sido um pedido de socorro.