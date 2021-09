Presidente Marcelinho Calil e os carnavalescos Marcus Ferreira e Tarcisio Zanon - Fabio Costa

Publicado 04/09/2021 22:55

Rio - A Viradouro, atual campeã do Grupo Especial do Rio de Janeiro, está de volta ao seu barracão na Cidade do Samba. Após o título em 2020, o espaço sofreu com um incêndio, e, com o impacto da pandemia, o trabalho foi ainda mais árduo e cuidadoso. Depois de superar tantas adversidades, a vermelho e branco decidiu adotar a fênix, que abrilhantou o desfile do vice-campeonato em 2019, como seu mascote.

"Perdemos todos os documentos que estavam aqui. O andar inteiro do administrativo foi perdido. Toda parte de RH. A taça de 2020 não estava, mas a de 2019 sim. Ela ficou toda queimada, mas decidi não mexer. A escola adotou a fênix como símbolo. Ela representa tudo que vivemos. Traduz bastante nossos últimos anos", diz o presidente Marcelinho Calil, que revelou uma situação intrigante vivida após o incêndio.

"Tudo em volta pegou fogo, mas é inacreditável que a imagem da santa ficou intacta. Não tem como explicar".

Tarcisio Zanon, que divide a produção do desfile com Marcus Ferreira, contou que a dupla esteve um dia antes no barracão. "Um dia antes a gente subiu para o terceiro andar (que foi totalmente destruído) algumas coisas da nossa sala que ficava no primeiro andar. Por algum motivo, não levamos nossos troféus da carreira o projeto do desfile de 2020 ficou em casa".

Confiança em 2022

Em busca do bicampeonato consecutivo e terceiro título da história da escola, a Viradouro acredita na realização dos desfiles em 2022. "Já terminamos os protótipos das fantasias em um ateliê, fora da Cidade do Samba, e o estudo dos materiais, levando para nosso almoxarifado. Iniciamos a limpeza dos carros alegóricos e estamos iniciando ferragens. A Viradouro tem um cronograma de trabalhar de forma adiantada. Havendo o carnaval de fevereiro é possível decorar uma alegoria em um mês, mas não é o prazo que a gente sonha", explicou Marcus Ferreira.

Para o presidente da Viradouro, o poder público e a Liesa trabalham com a realização dos desfiles no mês tradicional. "Antes, a gente entraria na decoração em agosto/setembro. Hoje, não é possível. Estou me baseando que terá o carnaval em fevereiro. É o que foi passado pela Liesa, pela TV Globo e o prefeito demonstra total confiança".