Material apreendido por policiais na Praia de IpanemaFoto: Divulgação / Polícia Militar

Publicado 04/09/2021 18:53

Rio - Duas pessoas foram detidas, neste sábado, na orla de Ipanema, Zona Sul do Rio. Este é o segundo fim de semana da Operação Verão, que tem o objetivo de reduzir a violência nas praias cariocas . As identidades dos suspeitos não foram divulgadas.

Na altura do Posto 8 de Ipanema, um homem foi encontrado com a mochila e objetos pessoais de uma pessoa. Todos os pertences foram devolvidos à vítima. Já no Posto 9, agentes do 23ºBPM apreenderam celulares, uma caixa de som, um fone e uma máquina de cartão de crédito, que estavam com um suspeito. As ocorrências foram encaminhadas para 12ª DP (Copacabana) e 14ª DP (Leblon).

De acordo com a Secretaria de Ordem Pública (Seop), são 175 agentes da Guarda Municipal, além dos comboios da Seop e efetivo do programa Rio+Seguro Copacabana atuando nas areias e na orla das praias. Segundo a Polícia Militar, dois mil policiais irão atuar durante os quatro dias de feriado.